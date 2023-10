Prättigau: Internationales Alpenbarttreffen

In Seewis bei Prättigau gibt es einen Modelwettbewerb der etwas anderen Art. Dabei steht weniger die Figur im Fokus, sondern vielmehr die Gesichtsbehaarung.

1 / 7 Das diesjährige Internationale Alpenbarttreffen ist gut besucht. Die freien Plätze gehören den Bartträgern, die zum Zeitpunkt der Aufnahme auf der Bühne waren. 20min/Carina Majer Bewertet werden die Bartträger in zwei Kategorien. Die Jury besteht aus zwei Bart-Weltmeistern in verschiedenen Kategorien, einer Coiffeuse, der Frau des einen Weltmeisters sowie aus einem Historiker und Kulturwissenschaftler (von rechts). 20min/Carina Majer Zuerst waren die Bartträger der Kategorie «International» an der Reihe. 20min/Carina Majer

Darum gehts Beim Prättigauer Alp Spektakel wurde auch dieses Jahr zum 37. Internationalen Alpenbarttreffen der schönste Alpenbart gekürt.

Der Gewinner der Kategorie «International» ist der Fricktaler Anton Reiman und in der Kategorie «Älpler» hat der Diepoldsauer Kurt Rohner gewonnen.

Die Gewinner erzählen von den Vorzügen ihres Bartes und verraten, wann der Bart sie manchmal nervt.

Die Pflege der männlichen Gesichtsbehaarung ist zu einem regelrechten Ritual geworden: Spezielle Bartbürsten, Bartöl und Bartwachs sind nun unverzichtbare Bestandteile in der Sammlung moderner Bartträger. Doch in diesem Wettbewerb sind genau diese Pflegeprodukte strengstens untersagt.

«Keine Pflegeprodukte, keine Schere und kein Trimmer. Hier ist schlicht und einfach echte Männlichkeit gefragt», lauten die Bestimmungen für das 37. Internationale Barttreffen, das am Sonntag in Seewis im Prättigau GR stattgefunden hat. Gekürt wurde der schönste Bart in zwei Kategorien: «Vollbart naturale International» und «Vollbart naturale Älpler». 20 Minuten war dabei.

Wettbewerb in zwei Kategorien

Der Wettbewerb findet dort statt, wo die Schülerinnen und Schüler aus Seewis normalerweise turnen. Die Sporthalle ist schon zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung so voll, dass die Bestuhlung nicht für alle reicht. Eifriges Reden ist zu hören und die vordersten Tische sind besetzt von bärtigen Männern, die wohl Teil des Wettbewerbs sind. Begleitet werden die Gespräche von zwei Akkordeons, gespielt von Männern ohne Bart. «Ganz einen hübschen Nachmittag alle zusammen. Wir fangen jetzt mit dem Alpenbarttreffen an», begrüsst der SRF-Moderator und ursprüngliche Seewiser Roger Aebli die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Jury soll die Männer in zwei Kategorien beurteilen. Zunächst treten die Männer der Kategorie «Vollbart naturale International» an. Die fünf Jury-Mitglieder, bestehend aus zwei Weltmeistern in verschiedenen Bartkategorien, einer Coiffeuse, der Ehefrau eines der Weltmeister sowie einem Historiker und Kulturwissenschaftler, bewerten die Teilnehmer nach altbewährter Art: indem sie eine Zahl hochhalten. Wer rechnen kann und aufpasst, weiss also schon ziemlich rasch, wer gewonnen hat.

Nach den insgesamt elf internationalen Bärtlern aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich ist die Kategorie «Vollbart naturale Älpler» an der Reihe. Bei Letzterer gelten strengere Zulassungsbedingungen: Der Bartträger muss Älpler sein. In dieser Kategorie waren sieben Männer dabei.

Gewinner ist schon zum 34. Mal dabei

«Ich hoffe, ihr seid gespannt, wer gewonnen hat. Ich weiss es ja schon», begrüsst Aebli die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Preisverleihung. Dann verkündet er wenig überraschend die Sieger: In der Kategorie «International» geht der Preis an Anton Reimann, während Kurt Rohner in der Kategorie «Älpler» triumphiert.

1 / 5 Die diesjährigen Sieger: Anton Reimann (65) aus dem Fricktal AG (links) in der Kategorie «International» und Kurt Rohner (73) aus Diepoldsau SG (rechts) in der Kategorie «Älpler». 20min/Carina Majer Die Erst- bis Drittplatzierten haben einen grossen Präsentkorb erhalten inklusive Zertifikat. Hier im Bild der Kategorie «International»: Mark Bereuter, Anton Reimann, Willy Reuss (von links). 20min/Carina Majer Die Podestbesteiger der Kategorie «Älpler»: Christian Joost, Kurt Rohner, Hanspeter Tscharner (von links). 20min/Carina Majer

«Ich bin schon zum 34. Mal dabei», sagt Älpler-Gewinner Kurt Rohner im Gespräch mit 20 Minuten. Er war schon beim ersten Treffen in Felsberg GR dabei und hat den Event nur dreimal ausfallen lassen. Rohner und auch Reimann haben ursprünglich den Bart aus Bequemlichkeit wachsen lassen. «Ich brauche nur circa fünf Minuten im Bad. Auch für den heutigen Event habe ich mich nur geduscht und gebürstet», sagt Anton Reimann und Rohner sagt dasselbe. Doch so ein Bart hat nicht nur Vorzüge.

«Wenn ich die Kühe anbinden möchte, ist der Bart manchmal im Weg», sagt Kurt Rohner und Anton Reimann fügt hinzu: «Wenn ich ein Gipfeli oder etwas anderes esse, merke ich manchmal nicht, wenn mir noch Reste im Bart hängen.» Just in diesem Moment sieht Reimann etwas im Bart von Rohner hängen und hilft ihm aus der Patsche. Die beiden Herren lachen beherzt.

Das Prättigauer Alp Spektakel Wenn der Alpsommer zu Ende geht, treffen sich die Land- und Alpwirtschaft und machen ein Fest daraus. So auch in Seewis im Prättigau. Am Prättigauer Alp Spektakel, das dieses Jahr zum 17. Mal stattfindet, sind aber nicht nur Landwirte vertreten. Das Spektakel ist für die Allgemeinheit zugängig und bietet verschiedene Höhepunkte: darunter ein grosser Alpabzug, eine Alpkäsedegustation, einen Alpkäse-, Spezialitäten- und Handwerkermarkt, Kinderprogramm mit Streichelzoo, Schafschur, eine Jodlermesse, das Internationale Alpenbarttreffen, ein Rinderspektakel und noch mehr.