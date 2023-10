Prag : Es fing an, als er Mandys Koffer in die WG hochtrug

Mandy und Marcus teilten sich zuerst eine Wohnung in Prag, während dieser Zeit näherten sie sich an. Im nächsten Jahr heirateten sie. Mandy Sanchez

Darum gehts Mandy Sanchez suchte 2019 für ihren Aufenthalt in Prag eine Wohnung.

Sie wurde in die WG der Studenten Marcus und Boris aufgenommen.

Mit Marcus erlebte sie eine intensive Zeit, bald heirateten sie.

Mandy Sanchez war im Dezember 2019 gerade 22 Jahre alt und stand kurz vor ihrem Abschluss an der Uni. Sie hatte vor, in die tschechische Hauptstadt Prag zu ziehen, um dort Englisch zu unterrichten. Die Reise nach Prag hielt aber noch viel mehr bereit. Das amerikanische Newsportal CNN sprach mit ihr und ihrem damaligen Mitbewohner Marcus über die Erlebnisse.

Der Beginn

Mandy trat der Facebook-Gruppe «Flatshare in Prague» bei, in der Hoffnung eine günstige Unterkunft zu finden. Beim Durchsehen der Angebote stiess sie auf ein Zimmer in einem Jugendstilgebäude im Viertel Vinohrady. Angeboten wurde der Raum vom Finnen Marcus Wecksten, der die Wohnung mit dem Deutschen Boris bewohnte.

Mandy fand, dass die Wohnung perfekt aussah: Tolle Nachbarschaft, hübsche Räumlichkeiten – und das Zimmer lag innerhalb ihres Budgets. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Sie schickte sofort eine Nachricht ab, in der sie ihr Interesse bekundete.

Nach einem kurzen Gespräch folgte die Ernüchterung: Da ein persönliches Treffen vor der Mietvertragsunterzeichnung nicht möglich war, würden sie Mandy das Zimmer nicht anbieten. Mandy jedoch war fest entschlossen, um das Angebot zu kämpfen. «Könnten wir skypen? Ich will dieses Zimmer unbedingt.»

Der Einzug in Prag

Nach einem angeregten virtuellen Gespräch über Sauberkeitsstandards und persönliche Interessen erhielt Mandy die Zusage für das Zimmer just an jenem Tag, an welchem sie das College abschloss. Gegenüber ihren Eltern sagte sie, dass es sich bei ihren beiden Mitbewohnern um zwei Medizinstudenten handle. Diese meinten: «Wir hoffen, dass du dich in keinen von ihnen verliebst, denn wenn doch, heisst das, dass du für immer in Europa leben wirst.»

Marcus erinnert sich an jenen Moment, als Mandy mit einem Uber beim Haus in Prag vorfuhr. «Mein erster Eindruck war, dass sie supersüss ist.» Er habe ihr dann die Taschen abgenommen und sie die Treppen hochgetragen.

Danach bestellten sie zu dritt Pizza – mit der Kreditkarte von Mandy. Es folgen stundenlange Gespräche, während derer Mandy sich zum ersten Mal zu Marcus hingezogen fühlte. Diese Gefühle blieben auch am nächsten Morgen bestehen, als er sie anlächelte, erzählt sie.

Das Kennenlernen

In den nächsten Wochen gingen Mandy und Marcus oft zum Abendessen aus. Boris wurde immer eingeladen, hatte aber oft andere Pläne und konnte nicht dabei sein. Es habe bei beiden «auf Anhieb Klick gemacht», erzählt Mandy gegenüber CNN. Beide seien sich bewusst gewesen, dass sie gerade erst zusammengezogen waren. Eine mögliche Freundschaft wollten sie nicht zerstören und auch ihre Lebenssituation auf den Kopf zu stellen, kam nicht in Frage. Marcus meint dazu: «Ich habe nicht so sehr über die möglichen Folgen nachgedacht, es fühlte sich gut an.»

Es folgten weitere Essen, Erkundungstouren in Prag und stundenlange Unterhaltungen in der Wohnung. Nur sie beide zusammen.

Die Pandemie

Als sich die Corona-Pandemie ab dem Frühjahr 2020 immer stärker ausbreitete, wurde die US-Grenze geschlossen. An einem Morgen erhielt Mandy eine E-Mail ihrer Eltern. Sie hatten ihr ein Flugticket gekauft. «Als Erwachsene kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Aber wir möchten wirklich, dass du nach Hause kommst», schrieben sie.

Boris war bereits nach Deutschland zurückgekehrt, Marcus überlegte sich ebenfalls eine Rückkehr nach Finnland. Am nächsten Tag war für beide klar: «Wenn du bleibst, bleibe ich.» Der später verhängte strikte Lockdown führte dazu, dass die beiden fast rund um die Uhr zusammen waren. «Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, nur wir beide, und konnten offen über Dinge sprechen.»

Trotzdem kamen vor allem bei Mandy Zweifel auf: «Wir hatten die Beziehung nicht definiert, aber im Grunde bin ich für diesen Mann geblieben.» Zudem lief ihr Vismusverfahren in Prag noch immer.

Im Sommer, als die Pandemie-Beschränkungen gelockert wurden, plante Marcus für drei Monate nach Finnland zurückzukehren. «In der Nacht, bevor er ging, weinte ich.» Dann gestanden sich beide ihre Gefühle füreinander und dass sie zusammen bleiben wollten. Die dreimonatige Trennung änderte daran nichts.

Drei Jahre danach

Im Frühjahr 2023 waren Mandy und Marcus bereits seit drei Jahren zusammen und noch immer in Prag. Marcus beschloss, Mandy mit einem Fotoshooting zu überraschen. Plötzlich kniete er hinter Mandy, die verwirrt war. Dann war klar: Er machte ihr einen Antrag. Im Sommer zogen sie zusammen nach Finnland, da dort die Jobaussichten für Marcus besser sind. Ihre Hochzeit soll im nächsten Frühjahr wieder in Prag stattfinden – dort wo die Geschichte ihren Anfang genommen hat.