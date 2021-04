Spionage-Affäre : Prag ruft EU-Mitglieder auf, russische Diplomaten aus ihrem Land zu werfen

Der Streit zwischen Russland und Tschechien geht in die nächste Runde. Nun wünscht sich deren Regierung von den Ländern der EU und Nato Solidarität.

Ministerpräsident Andrej Babis hat 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag am Samstag aus Tschechien ausgewiesen.

Russische Spione sollen ein Munitionslager in Tschechien in die Luft gesprengt haben.

Im Konflikt mit Russland hat die tschechische Regierung ihre EU- und Nato-Partner zur Ausweisung russischer Diplomaten als Zeichen der Solidarität mit Prag aufgefordert. Der tschechische Aussen- und Innenminister Jan Hamacek sagte am Dienstag weiter, er werde den russischen Botschafter am Mittwoch einbestellen, um ihm weitere Schritte mitzuteilen. Hintergrund ist die Ausweisung von 18 russischen Diplomaten durch Tschechien aufgrund von Spionagevorwürfen, woraufhin Moskau wiederum als Gegenmassnahme 20 tschechische Diplomaten des Landes verwies.

Diplomaten als Spione?

Die Beziehungen zwischen Russland und Tschechien werden gerade schwer durch diese Geheimdienstaffäre belastet: Die tschechische Regierung hatte am Samstag angekündigt, 18 russische Diplomaten wegen Spionageverdachts auszuweisen. Hintergrund sind Explosionen in einem tschechischen Munitionslager mit zwei Todesopfern im Jahr 2014. Nach Einschätzung der tschechischen Regierung waren russische Geheimagenten in die Explosionen verwickelt.

Munitionslager explodiert

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis sagte, es gebe «klare Beweise» dafür, dass Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU in die Explosionen in dem Munitionslager nahe dem Dorf Vrbetice verwickelt gewesen seien. Die 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag, die am Samstag aus Tschechien ausgewiesen wurden, wurden demnach als russische Geheimdienstagenten enttarnt.