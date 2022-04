Züri City-Card – Pragmatische Lösung oder illegal? Zürcher stimmen über Ausweis für Sans-Papiers ab

Die Züri City-Card soll insbesondere Sans-Papiers einen vereinfachten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen ermöglichen. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 1. September 2021 einen Rahmenkredit über 3,2 Millionen Franken bewilligt, um die Züri City-Card vorzubereiten und einzuführen. Ein überparteiliches bürgerliches Komitee hat dagegen das Referendum ergriffen. Der Ausweis sei rechtswidrig, das Asylrecht sei Bundessache. Am 15. Mai kommt es zur Abstimmung.

Das sagen die Befürworter

«Alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Zürich haben, sollen aktiv an der Gesellschaft teilnehmen können», findet AL-Fraktionspräsident David Garcia Nuñez. Mit der Züri City-Card könnten sich endlich auch Sans-Papiers ausweisen, ihre Rechte wahrnehmen und am öffentlichen Leben teilhaben. Der geplante Ausweis sei nicht illegal. «Die Bereiche, in denen die Karte anwendbar ist, müssen allerdings noch abgeklärt werden», sagt Garcia. «Damit wollen wir das Leben der rund 10’000 Sans-Papiers ein kleines bisschen leichter machen. Die Züri Card ist eine pragmatische Lösung für alltägliche Probleme», sagt SP-Nationalrätin Min Li Marti. Die Grünen haben ebenfalls die Ja-Parole gefasst. Auch der Stadtrat und der Gemeinderat empfehlen ein Ja.