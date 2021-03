Teure Whatsapp-Nachricht : Praktikant fotografiert Schlüssel – Gefängnis muss 600 Schlösser auswechseln

Ein Angestellter einer Haftanstalt in Brandenburg schickte seinen Freunden ein Foto von sich mit einem Hauptschlüssel in der Hand. Das hatte teure Folgen: Im Gefängnis mussten alle Schlösser ausgewechselt werden.

Ein Praktikant in der Justizvollzugsanstalt Heidering bei Berlin freute sich offenbar so sehr über seinen neuen Job, dass er stolz Fotos von sich aus der Haftanstalt in einer Whatsapp-Gruppe postete. Deutlich darauf zu sehen war nebst ihm selbst aber auch der Schlüssel für die Zellentüren und Korridore. Er bedachte dabei allerdings nicht, dass Profis auch mithilfe von Fotos Duplikate von Schüsseln anfertigen können. So erstaunt es nicht, dass Gefängnisse ihre Schlüsselprofile wie Staatsgeheimnisse behandeln.