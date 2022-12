Chur GR: Praktikantin wirft Bündner Richter Vergewaltigung vor

1 / 2 Einem Richter in Chur wird vorgeworfen, eine Praktikantin sexuell belästigt sowie genötigt und vergewaltigt zu haben. 20min/Daniel Krähenbühl Der Beschuldigte und seine Anwältin streiten die Vorwürfe ab. 20min/Daniel Krähenbühl

Darum gehts Ein Richter in Chur soll eine Praktikantin sexuell genötigt, belästigt und vergewaltigt haben.

Seine DNA-Spuren konnten nachgewiesen werden.

Die Praktikantin reichte eine Strafanzeige ein.

Der Beschuldigte und dessen Anwältin streiten die Vorwürfe ab.

Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft wird kritisiert.

Im Juli 2021 begann eine ausgebildete Juristin ein halbjähriges Praktikum beim Bündner Gericht in Chur GR. Zu diesem Zeitpunkt war sie 24 Jahre alt und arbeitete zusammen mit einem in der Richterszene relativ bekannten Richter, der nun beschuldigt wird, sich an ihr vergangen zu haben. Ab September arbeiteten die beiden gemeinsam an verschiedenen Fällen, als plötzlich das Verhalten des Richters begann, sich zu ändern. Er machte ihr Komplimente und suchte den körperlichen Kontakt, wie die «Sonntagszeitung» schreibt.

In einem internen Chat schrieb er, sie sei «gefährlich», sie sehe «umwerfend aus» oder: «Will di». Einmal verlangte er, dass sich die Praktikantin für die Bearbeitung eines Falles auf seinen Schoss setzt. Beide gingen wegen eines Grundstückstreits zusammen in ein Haus in Ramosch GR. Dort begab sich die Praktikantin in das Schlafzimmer. «Am liabschta wör i di do ufs Bett schmeissa und di do näh», soll der Beschuldigte ihr laut Polizeirapport gesagt haben. Bei der Rückfahrt im Auto habe er die 24-Jährige weiterhin belästigt.

«Richter im Kanton Graubünden sind unantastbar»

Im November soll der Beschuldigte die Praktikantin laut eigener Aussage auf die Wange geküsst haben. Einmal habe er nach einer langen Besprechung versucht, ihr den Nacken zu massieren. Bei einem weiteren Versuch, sie zu küssen, habe die Praktikantin ihn weggestossen und erwähnt, dass sie einen Freund und er eine Partnerin habe. Der Beschuldigte habe ihr daraufhin gesagt, dass «Richter im Kanton Graubünden unantastbar seien».

Im Dezember hatte die Praktikantin ihre letzte Arbeitswoche am Gericht. Eines Abends ging sie in das Büro des beschuldigten Richters, um einen Fall zu besprechen. Dazu soll es aber gar nicht erst gekommen sein. Was genau passierte, ist umstritten und wird derzeit untersucht. Laut der Praktikantin hatte der Beschuldigte sie vergewaltigt. Im Spital konnten laut «Sonntagszeitung» DNA-Spuren des Richters nachgewiesen und gesichert werden.

Anfang März dieses Jahres reichte die Praktikantin über ihre Anwältin eine Strafanzeige wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Ausnützung der Notlage sowie wegen sexueller Belästigung ein. Der Beschuldigte streitet alles ab. Das Ganze sei im gegenseitigen Einverständnis geschehen und sei teilweise von ihr ausgegangen.

Keine U-Haft für den Richter

Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft bei diesem Vorfall wird kritisiert. Es wurden weder Server vom Chat-Austausch noch das Handy des Beschuldigten gesichert. Ausserdem befand sich der Beschuldigte zu keinem Zeitpunkt in Untersuchungshaft. Des Weiteren soll man sich auch bei der Bearbeitung Zeit gelassen haben.

Tanja Knodel, die Anwältin des Beschuldigten, sagt gegenüber der «Sonntagszeitung», dass ihr Mandant jegliches widerrechtliche Verhalten abstreitet. «Dieser hat von Beginn weg umfassend mit den Untersuchungsbehörden kooperiert. Man hat Vertrauen in die laufenden Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und hofft, dass diese bald Klarheit über seine Unschuld bringen werden», so Knodel.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Trauma erlitten? Hier findest du Hilfe: Pro Mente Sana, Tel. 0848 800 858 Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel . 143