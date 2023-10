Praktikumslohn: So viel kannst du in der Schweiz verdienen

So viel Praktikumslohn zahlen Aldi, Migros und Lidl

Der Detailhändler Aldi biete immer wieder Stellen als Management-Praktikant oder -Praktikantin, in denen berufliche Erfahrungen im Bereich Sales Management gesammelt werden können. «Diese Möglichkeit richtet sich in erster Linie an Hochschulstudierende, die sich noch in der Ausbildung befinden und einen Einblick in den beruflichen Alltag bei ALDI SUISSE erhalten möchten.»