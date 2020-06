Alfa Romeo Alfasud Giardinetta

Praktischer Kombi mit sportlichen Genen

Als der Alfa Romeo Alfasud auf den Markt kam, wurde ihm eine grosse Zukunft prophezeit. Doch das Auto hatte einen Makel: Es fehlt die grosse Heckklappe. Diese kam 1975 in Form der Variante «Giardinetta», einem veritablen Sport-Kombi.

Grosse Heckkappe, die Scharniere sind gut sichtbar am Dach.

Die meisten Leute haben noch nie einen Alfa Romeo Alfasud Giardinetta mit eigenen Augen in freier Wildbahn gesehen. Dies lässt sich auch erklären, denn es wurden nur wenige Exemplare gebaut. Alfa Romeo war nämlich damals fast ein wenig der Zeit voraus.

Die Neukonstruktion mit dem Bruch aller Traditionen

Ein Alfa Romeo hatte Anfang der 1970er-Jahre üblicherweise vier Zylinder in Reihe längs im Bug eingebaut, ausnahmsweise durften es auch acht Zylinder in V-Form sein. Und natürlich drehten die angetriebenen Räder hinten. Ein Boxermotor und Frontantrieb, das überliess man Citroën oder Lancia. Doch 1971 änderte sich all dies, denn dann kam der Alfasud auf den Markt.