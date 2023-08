Pratteln BL: Das Geld hätte er lieber in ein Transportunternehmen investiert

Dieses massiv überladene Auto entdeckte die Baselbieter Polizei an der Raststätte Pratteln Nord.

Der 44-Jährige, der nach Luxemburg reisen wollte, muss nun neben einer Verzeigung auch eine Busse in Höhe von mehreren Hundert Franken bezahlen.

Letzte Woche machte die Polizei Basel-Landschaft auf der Raststätte Pratteln Nord eine ungewöhnliche Entdeckung. Eine Patrouille der Polizei entdeckte am Dienstagmorgen um ungefähr sieben Uhr ein massiv überladenes Fahrzeug an einer Tanksäule, wie sie am Mittwoch auf Facebook mitteilte.