Wildschweine zerstören Fussballplatz in Pratteln BL

Die Gemeinde Pratteln findet die tierische Verwüstung unproblematisch.

Die Anwohnenden teilen sich in zwei Lager: Jene, die Wildschweine am Waldrand völlig natürlich finden, und die andere Gruppe, die die Tiere schiessen will.

In Pratteln BL hat eine Gruppe Wildschweine auf der Spielwiese am Mühlenweg ihr Unwesen getrieben. Die Tiere gruben die Erde des Grundstücks, das von den Prattelern gerne als Bolzplatz genutzt wird, auf der Suche nach Larven und Würmern komplett um, so die «BZ Basel» in einem Bezahlartikel. «Der Fall zeigt, dass die Wildschweine immer weniger scheu sind und für die Nahrungssuche bis an den Rand der Siedlungen vordringen», erklärt der Prattler Jagdaufseher Colin Müller gegenüber der Zeitung.

Es sei nicht das erste Mal, dass die Tiere an der Stelle den Boden aufbrachen. Immer wieder würden die Wildschweine den Fussballplatz aufsuchen, der zwischen dem Quartier Gehrenacker und dem Waldrand liegt, so Müller. Dem Werkhofleiter Beat Breitenstein sei das Phänomen ebenfalls bekannt. «Jetzt hatten wir eine lange Zeit Ruhe – die Tiere kamen erst zum vierten Mal in diesem Jahr an dieser Stelle aus dem Wald», sagt er.

Die Gemeinde Pratteln findet die tierische Verwüstung unproblematisch, da es sich nur um eine Spielwiese und nicht um einen bedeutenden Fussballrasen handle.

Jäger setzt sich für Wildschweine ein

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Prattele, wenn …» werden die Spuren, die die Wildschweine auf der Spielwiese hinterlassen haben, heiss diskutiert. Die Anwohnenden teilen sich in zwei Lager: Jene, die Wildschweine am Waldrand völlig natürlich finden, und die andere Gruppe, die die Tiere schiessen will.

«Man muss den Wildschweinen Einhalt gebieten, sonst vermehren sie sich enorm», schreibt etwa ein Nutzer. Doch die Stimmen, die den Wildschweinen den Freiraum gewähren wollen, sind in der Mehrzahl. «Ist doch schön, das ist Natur.» Der Mensch müsse mit der Natur leben, sie nicht beherrschen und den Wildtieren deren Lebensraum lassen, kommentiert ein User. «Vielleicht sollten manche Menschen endlich lernen, dass die Erde nicht uns, sondern allen Wesen auf der Erde gehört», schreibt eine andere.

Der zuständige Jäger stimmt zu: «Wir Jäger haben das Ziel, die Wildschweinpopulation auf einem dem Lebensraum angepassten Niveau zu halten. Sie haben auch ihre Berechtigung und ihren Lebensraum», so Müller.

