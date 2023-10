Pratteln: Shisha war schuld an Brand von Reihenhaus

Ein Brand richtete im Juni 2021 grossen Schaden an einem Reihenhaus in Pratteln an. Jetzt ist klar: Eine Wasserpfeife hatte das Inferno verursacht. Der Raucher wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

1 / 3 Beim Brand im Zentrum von Pratteln wurden im Sommer 2021 zwei Personen leicht verletzt. Polizei BL Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen und die Ursache geklärt. Beim Brand entstand ein Schaden von fast 600’000 Franken. Polizei BL Wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht, stand am Anfang der fahrlässig verursachten Feuersbrunst eine Wasserpfeife. (Symbolbild) IMAGO/ingimage

Darum gehts Bei einem Brand in Pratteln wurden im Sommer 2021 zwei Personen leicht verletzt.

Jetzt ist klar: Ursache war der unvorsichtige Umgang mit einer Wasserpfeife.

Der Shisha-Raucher wurde nun wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst verurteilt.

«Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand von weiteren Abklärungen durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft», stand in der Meldung vom 23. Juni 2021. An jenem Morgen musste die Feuerwehr in einem Reihenhaus in Pratteln einen Brand löschen, dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen und die Ursache ist geklärt. Wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht, stand am Anfang der fahrlässig verursachten Feuersbrunst eine Wasserpfeife.

Der inzwischen 27-jährige Bewohner des Hauses hatte am Vorabend vor dem Schlafengehen seine Shishapfeife geraucht. Gegen 00.30 Uhr deponierte er dann die Utensilien in der Laube im ersten Stock des Hauses. Die noch glühend heisse Kohle legte er dabei in einen Joghurtbecher, wobei unklar blieb, ob dieser mit Wasser gefüllt war. Auf jeden Fall brannte sich die Kohle durch den Becher und die darunterliegende entflammbare Platte und landete auf dem darunterliegenden Holzboden, wie die Ermittlungen der Spezialisten ergaben.

So geriet der darunterliegende Abstellraum im Erdgeschoss schliesslich in Brand und das Feuer breitete sich im Gebäude aus. Als der Beschuldigte aufwachte, war sie nicht mehr kontrollierbar, so wurde kurz nach acht Uhr morgens die Feuerwehr alarmiert.

Schaden gross, Oma im Spital

Der Brand richtete grossen Schaden an. Die Gebäudeversicherung bezifferte den Gebäudeschaden auf 470’000 Franken, dazu kommen Mobiliarschäden in der Höhe von nochmal über 120’000 Franken. Dafür dürfte die Versicherung des Beschuldigten aufkommen. Bezahlen muss er hingegen eine Busse von 800 Franken, zuzüglich Verfahrenskosten summiert sich der Gesamtbetrag auf 5848 Franken. Eine Geldstrafe von 4000 Franken wurde bedingt ausgesprochen.

Mit dem vermeidbaren Brand gefährdete er zudem seine Grossmutter, die im selben Haus wohnte. Sie musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vier Tage im Spital bleiben. Ihr Enkel wohnt inzwischen woanders.

