Pratteln BL: Döner-Test sorgt für Polizeieinsatz

1 / 3 So passiert am Sonntagabend in Pratteln BL. Sogar die Polizei kam vorbei, um für Ordnung zu sorgen. 20min/Janina Schenker Hier ist Steve Merson in seiner zweitliebsten Dönerbude in Zürich. 20min/Janina Schenker Steve Merson liebt Döner. Wenn er der Tiktoker sein Lieblingsessen testet, dann lockt er schon mal Scharen von Kindern und Jugendlichen an. 20min/Janina Schenker

Darum gehts Der Influencer Steve Merson ist für seine Döner-Tests auf Tiktok bekannt.

Sein Besuch in Pratteln BL am Sonntagabend löste bei seinen Fans Begeisterung aus. Über 50 Kinder und Jugendliche stürmten daraufhin die Dönerbude.

Sogar die Polizei musste ausrücken.

«Es herrschte Ausnahmezustand am Bahnhof Pratteln», berichtet ein News-Scout. Gegen 21 Uhr am Sonntagabend haben über 50 Kinder und Jugendliche geschrien, als ein Zug am Bahnhof eingefahren ist. «Zuerst dachten wir, es gibt eine Schlägerei am Bahnhof», so der News-Scout. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand aber Steve Merson, ein Influencer, den seine über 30’000 Tiktok- und 10’000 Instagram-Followerinnen und -Follower für seine Döner-Tests feiern. Seine Mission: Auf der Suche nach dem besten Döner der Schweiz reist Merson durch das ganze Land.

Die Polizei rückte am Sonntagabend aus, weil plötzlich 50 Kinder und Jugendliche eine Dönerbude stürmten. 20 Minuten/News-Scout

«Pratteln war wirklich crazy», sagt Merson gegenüber 20 Minuten. Obwohl er sich mittlerweile bereits etwas an die Menschenmassen gewöhnt habe, sei es eindrücklich, von wie vielen Fans er empfangen wurde. Das Ziel seiner Reise: die Dönerbude «Kebab Station». Der Imbiss sei ihm schon oft für einen Dönertest empfohlen worden.

Die Döner-Lokal-Inhaberin habe die Menschenmasse am späten Sonntagabend sehr überrascht. «So einen grossen Andrang haben wir echt selten», sagt die Geschäftsführerin der «Kebab Station». Über die vielen jungen Gäste haben sie sich trotzdem gefreut. «Ich habe allen einen gratis Döner spendiert», so die Frau. Über 50 Döner verteilten die Inhaber an die Fans des Tiktokers.

«Essen hat für mich Kultur»

In seinen Videos will der Internetstar nicht einfach Essen bewerten, sondern auch eine gute Zeit mit seinen Fans haben. «Für mich geht es nicht nur ums Essen, sondern auch um die Menschen und das ganze Feeling», so Steve Merson.

Der Döner in Pratteln war gut, aber nicht der allerbeste, lautet das Urteil von Merson. Die ganze Bewertung folge noch in einem seiner Videos. Sein Besuch in Pratteln habe ihm gezeigt, dass er in Zukunft mit Sicherheitspersonal zum Döner-Essen reisen müsse. Die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sei ihm wichtig, wie er sagt.

Polizei wollte keinen Döner

Ganz ohne Zwischenfall ist der Sonntagabend aber doch nicht abgelaufen. Wie ein Anwohner berichtet, und auch Merson bestätigt, war auch die Polizei vor Ort in Pratteln. «Wahrscheinlich hat jemand die Polizei gerufen, weil er dachte, die Jugendlichen würden sich prügeln», so ein News-Scout. Zu Handgreiflichkeiten kam es aber vor Ort nicht, es sei einfach eine grosse und laute Menschenmasse gewesen, so der Beobachter. Auf Anfrage bestätigt auch die Polizei Basel-Landschaft, dass eine Patrouille vor Ort war, aber keine weiteren polizeilichen Massnahmen nötig gewesen waren.