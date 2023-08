Pratteln: Junglenker in Lamborghini übersieht Rollerfahrerin

Am Mittwochabend kollidierte in Pratteln BL ein Lamborghini mit einem Motorrad. Die 28-jährige Motorradlenkerin erlitt schwere Verletzungen.

Am späten Mittwochabend, um kurz nach 22 Uhr, kam es in Pratteln BL zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einer Motorradlenkerin. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, war ein 20-jähriger Fahrzeuglenker mit einem orangen Lamborghini aus Richtung Muttenz BL kommend nach Pratteln unterwegs. Er beabsichtigte, via Überführung Prattelerstrasse nach Pratteln zu fahren, entschied sich allerdings bei der Anfahrt auf die Überführung, statt nach rechts abzubiegen, die Überführung in gerader Richtung zu überqueren.