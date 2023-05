Pratteln: Brandstiftung in leer stehendem Einfamilienhaus

In Pratteln im Kanton Basel-Landschaft brach in einem leerstehenden Einfamilienhaus ein Brand aus.

Am Samstagabend brach gegen 20.45 Uhr in einem leer stehenden Einfamilienhaus an der Rheinstrasse in Pratteln im Kanton Basel-Landschaft ein Brand aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus, und das erste Obergeschoss stand bereits im Vollbrand, als die Polizei am Einsatzort eintraf. Nach Angaben der Baselbieter Polizei drang dichter Rauch aus den Fenstern und dem Dach des Gebäudes.