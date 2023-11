Pratteln: Krasser Fall von Lohndumping aufgedeckt

Aufgrund von Fotobeweisen konnten Angaben in den Arbeitsrapporten widerlegt werden. Hier verliessen die Arbeiter das Areal am Mittwoch, 28. April, um 18.32 Uhr.

Die Baselbieter Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) hat einen massiven Fall von Lohndumping beim Rückbau des Rohner-Areals in Pratteln aufgedeckt. Am Freitag wurden die Befunde im aktuellen Standpunkt der Wirtschaft der Baselbieter Wirtschaftskammer veröffentlicht. Demnach haben 90 Arbeitnehmende zu Dumpinglöhnen von durchschnittlich neun Franken pro Stunde auf der Baustelle geschuftet – teilweise fast 60 Stunden pro Woche. Die Betroffenen seien damit um rund 739’000 Franken betrogen worden.

«Das ist nicht nur Betrug an den Arbeitern, sondern auch an der Wirtschaft. Schweizer Betriebe haben so bei der Vergabe von Aufträgen keine Chance», prangert die Wirtschaftskammer den Verstoss an. Die Bauarbeiter aus Polen, Lettland und Litauen wurden von der Schweizer Niederlassung der niederländischen Gerritsen Group über ein Geflecht von Subunternehmen beschäftigt. Die AMKB wirft der federführenden Gerritsen Group nun massive Verstösse gegen das Entsendegesetz vor.