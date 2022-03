Teures Erdgas – Preis für Dieselzusatz AdBlue explodiert – droht jetzt Luftverpestung?

In seiner wöchentlichen Lagebeurteilung vom 22. März warnte das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) vor AdBlue-Engpässen: «Ohne AdBlue könnte ein grosser Teil der Schweizer LKW-Flotte nicht mehr einsatzfähig sein.»

Die Logistikbranche will nun vorübergehend auf den Zusatz verzichten, um günstiger fahren zu können. Das ginge aber auf Kosten der Umwelt.

In den vergangenen Tagen wurden aufgrund der hohen Erdgaspreise fünf grosse Ammoniak-Anlagen in Polen, Kroatien, Frankreich, Italien und Portugal heruntergefahren.

Technische Umrüstung nötig

Sollte ein Teil der europäischen Strassentransporte ausfallen, könnte das Folgen für die Versorgung der Schweiz haben – möglicherweise auch für jene mit lebenswichtigen Gütern, sagt BWL-Sprecher Thomas Grünwald. Bei schweren Mangellagen solcher Güter könne die Wirtschaft mit Massnahmen in der Logistik sowie mit Pflichtlagern unterstützt werden.

Grünwald erklärt: «Wird AdBlue knapp, könnten die neueren dieselbetriebenen Lastwagen die Umweltnorm nicht mehr einhalten.» Die Transportbranche fordert vom Bund nun, dass der AdBlue-Artikel in der gesetzlichen Verordnung ausgesetzt werde, so Grünwald. «Dies würde es den Transport-Unternehmen erlauben, in Marken-Werkstätten die Software OBD, welche die Verwendung von AdBlue kontrolliert, zu deaktivieren.»