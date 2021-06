«Dies kann nicht genug gewürdigt werden.» - Preis für Zivilcourage an zwei Helden – «Sie haben hin- und nicht weggeschaut»

Am Mittwoch wurde der Zuger Preis für Zivilcourage in Neuheim verliehen.

Der Zuger Preis für Zivilcourage wurde am Mittwoch in Neuheim verliehen. Die Preisträger, Richi Martins aus Baar ZG und Stefan Cardoso Ferreira aus Buchrain LU, wurden für ihre mutige Tat vom Mai 2020 ausgezeichnet, wie die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug mitteilte.

Drei Männer prügelten auf 60-jährigen Taxifahrer ein

Die Vorgeschichte: In der Nacht auf Samstag, den 30. Mai 2020, sind die zwei Männer bei einer tätlichen Auseinandersetzung eingeschritten. Dabei handelte es sich um drei junge Männer, welche einen 60-jährigen Taxifahrer angriffen. Sie hätten den Taxifahrer mit Faustschlägen an den Kopf getroffen und ihn mit Füssen getreten, als er auf dem Boden lag. Die Preisträger kamen damals an der Gotthardstrasse beim Bundesplatz in der Stadt Zug mit dem Auto vorbei, wurden Zeugen der Tat und schritten ein. Die drei jungen Männer rannten davon. Die beiden Helfer kümmerten sich um den Taxifahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und riefen die Polizei. Mit ihrem couragierten Handeln hätten sie noch Schlimmeres verhindert, so der Kanton Zug weiter. Der 60-jährige Taxifahrer musste aber dennoch nach dem Angriff der drei jungen Männer mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.