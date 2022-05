Lohnrunde: Preis-Schock – diese Arbeitgeber wollen Teuerung ausgleichen

Einkaufen in der Schweiz wird immer teurer, weil die Preise steigen.

Die Preisteuerung lag schon im April bei 2,5 Prozent und dürfte laut Experten in nächster Zeit noch zunehmen. Das tägliche Leben in der Schweiz wird so immer teurer. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert deshalb, dass die Arbeitgeber bei der nächsten Lohnrunde die Teuerung ausgleichen und eine Reallohnerhöhung geben.