Lebensmittel: Eier so teuer wie noch nie

1 / 4 In der Schweiz ist der Preis für Eier gegenüber dem Jahr 2022 um 14 Prozent gestiegen. IMAGO/Martin Wagner In Europa ist der Eier-Preis um ganze 60 Prozent gestiegen. Auch in den USA müssen Einwohnerinnen und Einwohner deutlich mehr bezahlen. IMAGO/ZUMA Wire Besonders in den USA ist die Vogelgrippe verbreitet, die ganze Farmen befallen kann. Alle Tiere müssen daraufhin getötet werden. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Nach dem Rindfleisch sind auch Eier teurer geworden.

Zum Preisanstieg beigetragen haben höhere Energiekosten und die Verbreitung der Vogelgrippe.

Da Eier in zahlreichen Produkten verwertet werden, sind beispielsweise auch Brote oder Gebäcke teurer geworden.

In den 1990er-Jahren wurde die Haltung von Legehennen in nicht ausgestalteten (konventionellen) Käfigen in der Eierproduktion verboten. Dies hatte den bisher grössten Anstieg des Eierpreises um zehn Prozent zur Folge. Nun wurde dieser Wert überboten. Der Landesindex der Konsumentenpreise offenbart, dass der Preis von Eiern um satte 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 angestiegen ist.

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» (Bezahl-Artikel) erklärt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) den massiven Anstieg. Er sei das Resultat von mehreren Ereignissen: Getreide wurde im Zuge des Ukraine-Krieges teurer, diese Zunahme führte dazu, dass auch die Kosten für das Kraftfutter für die Legehennen gestiegen sind.

Illegale Importe in den USA

Es gibt weitere Einflussfaktoren aus dem Ausland. So sind die Preise für Eier andernorts noch massiver angestiegen, schreibt die «Aargauer Zeitung». In Europa haben demnach die Preise um 60 Prozent zugenommen. Zusätzlich ist das Angebot knapp. Im Norden Europas und den USA soll gar von einem Eier-Mangel die Rede sein. Ein weiterer Faktor sind die Energiekosten, die für viele Betriebe deutlich angestiegen sind. Auch dies ist eine Folge des Ukraine-Krieges.

In den USA zeigt sich eine ähnliche Situation wie in Europa. Dort haben sich die Preise verdoppelt oder verdreifacht. In den Vereinigten Staaten ist die Vogelgrippe besonders verbreitet, die ganze Farmen befallen kann, sagt ein US-Produzent gegenüber «Bloomberg». Angesichts der steigenden Eierpreise in den USA versuchen einige Amerikaner ihre Kosten für die Lebensmittel zu senken, indem sie Eier südlich der Grenze kaufen. Das einzige Problem: In Amerika dürfen Eier von Mexiko nicht importiert werden. An einigen Grenzübergängen zwischen den USA und Mexiko hat die Beschlagnahmung laut «Bloomberg» in den vergangenen Monaten um mehr als 300 Prozent zugenommen.

Auswirkungen auf andere Produkte

Da Eier für vielerlei Produkte verwendet werden, steigen auch die Preise für andere Produkte. So zum Beispiel Brot (plus elf Prozent), Kleinbrote (plus zwölf Prozent) und Gebäck (plus zwölf Prozent). Ein Bäcker in Genf berichtet in einer Umfrage: «Wir mussten die Preise um rund zehn Prozent erhöhen und befürchteten anfangs negative Reaktionen, doch das Verständnis ist da, und wir haben keinerlei Diskussionen.»