Corona-Selbsttests sollen bald in grossen Mengen an Schweizerinnen und Schweizer abgegeben werden.

Ab dem 7. April werden in der Schweiz die ersten Corona-Selbsttests in den Apotheken gratis erhältlich sein. Wegen eben dieser Tests hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Weko) nun ein Verfahren gegen drei Vertriebshändler eröffnet, die solche Selbsttests an Apotheken und Labore verkaufen. Der Grund: Sie sollen einen Konkurrenten unter Druck gesetzt haben, die Preise der Corona-Selbsttests auf das gleiche Niveau wie das der Konkurrenten zu erhöhen, wie die Weko am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekanntgab.