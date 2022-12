Preisdeckel für russisches Öl – wird Tanken jetzt billiger?

Am Montag starteten die Ölpreise nur leicht höher. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete 85,90 Dollar, 33 Cent mehr als am Freitag. Ob es bei der leichten Preiserhöhung bleibt und ob sie bis zur Zapfsäule durchschlägt, ist aber unklar.

«Preisdeckel lässt sich kaum durchsetzen»

Russland könne den Preisdeckel in dem undurchsichtigen Rohölhandel problemlos umgehen. So könne das Öl versteckt an Abnehmer in Indien, China oder der Türkei gelangen. Dieses fehle dann auf dem europäischen Markt, was die Preise steigen lasse. Wie hoch der Preisanstieg ausfalle, sei aber unklar.