14 Millionen Franken für eine 400-Quadratmeter-Villa: Am Genfersee musst du derzeit viel mehr als vor Corona für Immobilien bezahlen. Auch in Gstaad sind nun 30’000 Franken pro Quadratmeter normal.

Beliebt bei reichen Ausländern : Preise für Villen in der Schweiz explodieren in der Krise

Darum gehts Die Immobilienpreise sind in der Krise gestiegen.

Besonders stark steigen die Preise bei Luxushäusern.

Vor allem reiche Ausländerinnen und Ausländer reissen sich um die Villen.

In der Krise wurden die eigenen vier Wände noch attraktiver. Häuser und Wohnungen sind deshalb nun deutlich teurer, im Schnitt kosten sie 6,5 Prozent mehr. Viele können sich trotz Sparen kein eigenes Heim mehr leisten.

Richtig teuer sind nun aber Luxusimmobilien. Die Pandemie löste auch dort einen Nachfrage-Boom aus. Denn viele Reiche haben in der Krise noch mehr Geld angehäuft und können darum umso mehr ausgeben für die Villen. Vor allem reiche Ausländerinnen und Ausländer reissen sich um die Luxusobjekte an bester Lage (siehe Box)

Darum steigen die Villen-Preise Immobilien sind gerade in der Krise beliebte Wertanlagen. Während die wirtschaftliche Entwicklung unsicher ist, stiegen die Preise von luxuriösen Liegenschaften innert der letzten zehn Jahre im Durchschnitt um mehr als ein Drittel. In einigen Gemeinden verdoppelten sich die Preise gar. Und die Preise steigen weiter, weil reiche Ausländerinnen und Ausländer die Nachfrage ankurbeln. Für sie ist die Schweiz wegen des guten Gesundheitssystems attraktiv und weil das Land weitaus weniger strenge Corona-Massnahmen verordnete als es in ihren Heimatländern der Fall war, wie die UBS mitteilt. Zudem sei das Risiko höherer Steuern für die Top-Verdiener überschaubar.

So kostete eine Villa im vergangenen Jahr durchschnittlich neun Prozent mehr als noch vor der Krise, wie die UBS in einer Studie zum Luxusimmobiliensegment schreibt. In den Luxusgemeinden in der Nähe von Genf stiegen die Preise gar um 16 Prozent.

Auch Luxusimmobilien in den Berggemeinden verteuerten sich mit zehn Prozent im zweistelligen Prozentbereich. In der Zürichseeregion sowie in der Zentralschweiz hingegen waren die Preisanstiege im Luxussegment mit durchschnittlich sechs Prozent moderater.

Am teuersten ist es am linken Genferseeufer in der Gemeinde Cologny: Im obersten Preissegment gibt es dort Eigenheime ab 36’000 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche. Eine 400-Quadratmeter-Villa kostet also mehr als 14 Millionen Franken. Auch in Gstaad sind Quadratmeterpreise über der 30’000-Franken-Marke keine Seltenheit für Zweitwohnungen.

Solche enormen Preisanstiege sind bei Luxusimmobilien allerdings nicht unüblich, wie die Studienautoren der UBS schreiben. Ebenso schnell könne ein starker Rückgang folgen, allerdings zeichne sich ein solcher noch nicht ab.