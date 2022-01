Traum vom Eigenheim - Preise fürs Einfamilienhaus steigen in einem Jahr um über 10 Prozent

Häuser sind in einem Jahr über zehn Prozent teurer geworden. Dabei sind die Preise für Eigenheime in der Region Ostschweiz und in touristischen Gemeinden am meisten gestiegen.

1 / 6 Wer ein Haus kaufen will, muss tief ins Portemonnaie greifen. 20min/Celia Nogler Einfamilienhäuser sind innerhalb eines Jahres um 10,3 Prozent teurer geworden. Tamedia/Urs Jaudas Die Preise für das Stockwerkeigentum haben im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent zugelegt. 20min/Karina Romer

Darum gehts Einfamilienhäuser sind 10,3 Prozent teurer geworden.

Besonders stark gestiegen sind die Preise in der Ostschweiz.

Dort kostet das Eigenheim im Vergleich zu vor einem Jahr 13,3 Prozent mehr.

Wer ein Eigenheim kaufen will, muss immer mehr Geld aufwerfen. Denn die Preise sind auch im vierten Quartal des vergangenen Jahres weiter gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Raiffeisen Bank.

Für Einfamilienhäuser mussten Käuferinnen und Käufer zwischen Oktober und Dezember 1,6 Prozent mehr bezahlen als in den drei Monaten zuvor. Die Stockwerkeigentumspreise legten mit 1,8 Prozent noch etwas stärker zu.

Damit sind Einfamilienhäuser innerhalb eines Jahres um 10,3 Prozent teurer geworden, während die Preise für das Stockwerkeigentum im gleichen Zeitraum um 7,2 Prozent zulegten.

Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff sagt: «Die Preisdynamik am Markt für selbstgenutztes Wohneigentum bleibt damit hoch. Die Preise steigen im ganzen Land und in allen Gemeindetypen. Sowohl beim Stockwerkeigentum als auch bei Einfamilienhäusern ist die Preisentwicklung derzeit in touristischen Regionen am stärksten.»

Preise steigen je nach Region unterschiedlich stark

Am kräftigsten sind die Preise für Einfamilienhäuser in der Region Ostschweiz gestiegen. Dort kostet das Eigenheim im Vergleich zu vor einem Jahr 13,3 Prozent mehr, in der Region Innerschweiz steigen die Preise um elf Prozent, teilt die Raiffeisen weiter mit.

Etwas weniger stark stiegen die Preise hingegen in den Regionen Bern mit 5,5 Prozent und in der Region Genfersee mit 5,8 Prozent. Beim Stockwerkeigentum sind die Preise in der Region Südschweiz mit 9,4 Prozent am stärksten gestiegen. Die Westschweiz verzeichnete laut der Bank mit plus 5,8 Prozent die geringsten Preisanstiege im Vorjahresvergleich.

Touristische Gemeinden sind Spitzenreiter

Die Analyse der Eigenheimpreise zeigt, dass die Hauspreise in den touristischen Gemeinden innerhalb eines Jahres deutlich mit plus 13,6 Prozent stärker als in anderen Gemeindetypen gestiegen sind.

Auch bei den Eigentumswohnungen verzeichneten mit einem Anstieg von 12,3 Prozent die touristischen Gemeinden die stärksten Preisanstiege. Mit einem Anstieg von neun Prozent legten die Stockwerkeigentumspreise aber auch in den Zentren stark zu.

So werden die Preise berechnet Bei den Zahlen zu den Haus- und Wohnungspreisen stützt sich die Raiffeisen auf den Transaktionspreisindex. Dieser erscheint vierteljährlich jeweils zu Beginn eines neuen Quartals. Der Index misst, basierend auf Handänderungsdaten von Raiffeisen und des Swiss Real Estate Datapools (SRED), die Preisentwicklung von selbstgenutztem Wohneigentum in der Schweiz.