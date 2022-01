7 Prozent mehr : Preise in den USA explodieren

Die Teuerung in den USA ist nicht zu stoppen. Im Dezember stieg sie auf den höchsten Stand seit 1982.

Die US-Notenbank könnte daher schon bald an der Zinsschraube drehen.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Dezember von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet.