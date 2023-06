Die wichtigsten Antworten zur neuen Migros Supermarkt AG

Die Migros organisiert ihr Supermarkt-Geschäft neu. Am Freitagmorgen haben die Top-Manager der Detailhändlerin erstmals an einem Presseanlass über die Gründe informiert.

Was passiert mit der Migros?

Warum macht die Migros das?

Die Migros verliert Marktanteile, sagte Migros-Chef Mario Irminger. Zudem steigen die Kosten für die Energie und den Betrieb. Jetzt will sie laut MGB-Verwaltungsratspräsidentin Ursula Nold produktiver werden. «Wir werden manchmal belächelt, dass wir zu kompliziert aufgestellt sind», so Nold. Sie will die Verwaltung reduzieren, Entscheidungswege verkürzen und mehr standardisieren. 700 Marketingleute wechseln von der Mutterfirma in die neue Supermarkt-Firma.