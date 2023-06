Teurere Papiertragetaschen ändern Verhalten der Kundschaft kaum

Papiertaschen wie diese im Bild sind in der Schweiz nach wie vor beliebt.

Kundschaft kauft weiterhin Papiertaschen

Das sagen Migros, Coop & Co.

Das Preisplus beeinflusse die Nachfrage nach Papiertaschen nicht, sagt die Migros. Auch bei Volg hat sich die Nachfrage in den letzten Jahren nicht merklich verändert. Aldi Suisse lässt verlauten, die Taschen seien weiterhin gefragt. Nur bei Coop sei die Nachfrage nach Papiertragetaschen leicht gesunken, so CH Media.

Coop will bis 2026 rund 20 Prozent Plastik bei Verpackungen und Einwegartikeln sparen.

Lieferengpässe hallen nach

Die Schweizer Wirtschaft kämpfte letztes Jahr noch gegen einen Mangel an Rohstoffen, so fehlte auch das Altpapier. Eine Folge davon war, dass die Post nicht mehr genügend Briefmarken hatte. Papiertaschen sind seit Corona ebenfalls knapp, was einer der Hauptgründe für die Preiserhöhungen im letzten Jahr war.