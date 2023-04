Swisscom: Preiserhöhungen bei Handy-Abos drohen – Politik ist sauer, aber machtlos

1 / 10 Swisscom kann ab Juni plötzlich mehr pro Monat verlangen, vorzeitige Vertragskündigungen sind nicht möglich. 20min/Anna Bila Das schreibt die Swisscom in ihre neue AGB und informiert derzeit Kundinnen und Kunden über die Änderung. Screenshot Swisscom-AGB Besonders störend findet Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, dass die Swisscom allfällige Preiserhöhungen mittels Kleingedrucktem an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) koppeln will. 20 Min/Oskar Moyano

Darum gehts Eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) soll es Mobilfunkanbietern ermöglichen, die Preise der Teuerung anzupassen.

Für die Kundinnen und Kunden heisst das: Preisaufschläge für die gleiche Leistung.

Dem Konsumentenschutz stösst das sauer auf.

Auch SP-Nationalrat Matthias Aebischer und SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner stören sich am Vorgehen. Machen könne die Politik aber wenig.

Ein Schreiben, das die Swisscom in den letzten Tagen verschickt hat, hat es in sich: Die Mobilfunkanbieterin informiert darin über eine Änderung der AGB – etwas, das die meisten Kunden wohl überlesen oder das direkt ins Altpapier wandert. Mit der Änderung könnten aber schon bald höhere Kosten auf die Kundinnen und Kunden zukommen: Denn die Swisscom will – wie andere Mobilfunkanbieter auch – die Abo-Preise der Teuerung angleichen können.

Der Konsumentenschutz tobt. «Die Swisscom gibt sich selbst einen Freipass, die Preise regelmässig erhöhen zu können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen», sagt Geschäftsleiterin Sara Stalder gegenüber 20 Minuten.

«Fadenscheiniges Argument»

Ähnlich sieht es Matthias Aebischer, SP-Nationalrat und Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-N): «Die Abo-Preise sind ja jetzt schon Fantasiepreise, die sich an den Preisen der Konkurrenz orientieren.» Bei realen Gütern, für die die Produktionskosten steigen, sei eine Anpassung an die Teuerung nachvollziehbar. «Doch bei Handy-Abos ist die Anpassung an die Teuerung nur ein fadenscheiniges Argument für höhere Preise.»

Aebischer hält auch die Art und Weise, wie die Preise erhöht werden sollen, für unredlich: «Man will einfach einen Grund haben, um höhere Preise zu verlangen. Transparent wäre, wenn die Mobilfunkanbieter den Kundinnen und Kunden die Verträge kündigen und neue Konditionen anbieten würden. Dann könnte jeder und jede entscheiden, ob er oder sie das neue Angebot nutzen oder zur Konkurrenz wechseln will.» Wenn die Kosten aber über die AGB in den gültigen Verträgen erhöht würden, müssten viele das wohl einfach hinnehmen.

«Es gibt Gründe für höhere Preise»

Auch SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner, ebenfalls Mitglied der KVF-N, stört sich am Entscheid. «Dass die Mobilfunkanbieter über eine AGB-Änderung schleichend die Preise erhöhen wollen, ist mir ein Dorn im Auge. 90 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten werden die Änderung nicht durchlesen und sich dann gegen eine Erhöhung nicht mehr wehren können.» Für den Nationalrat ist das keine saubere Sache.

Giezendanner gibt aber auch zu bedenken, dass die Kosten für die Mobilfunkanbieter gestiegen seien. «Steigende Energiepreise und der Ausbau des 5G-Netzes: Es gibt schon Gründe für höhere Abo-Preise.» Auch Giezendanner erwartet aber, dass die Anbieter das transparent kommunizieren und neue Verträge anbieten.

Machen könne die Politik gegen höhere Abo-Preise ohnehin wenig. «Wir können das in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen zwar thematisieren. Aber grundsätzlich gilt Vertragsfreiheit, die Politik kann nicht alles regulieren.»

«AGB-Anpassung ist transparent»

Verständnis für die Massnahme hat FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen: «Das ist in erster Linie keine politische, sondern eine unternehmerische Frage. In den AGB festzuhalten, dass künftige Teuerungen möglicherweise auf die Kunden abgewälzt werden müssen, ist transparent.» Im Moment sei die Teuerung tiefer als Anfang Jahr oder 2022. «Steigt sie wieder an, hat die Swisscom so die Möglichkeit, die Preise anzupassen, was die Konkurrenten wohl auch machen. Umgekehrt heisst das aber auch, dass klar sein muss, dass die Preise nicht steigen, wenn es keine Teuerung gibt», sagt Wasserfallen.

Die Swisscom selbst sagt gegenüber 20 Minuten, derzeit sei noch kein Preisaufschlag geplant. Die AGB-Änderung sei eine Vorsichtsmassnahme, damit die Swisscom die Möglichkeit hätte, um die Preise im Rahmen anzupassen, den der Landesindex der Konsumentenpreise vorgebe. Der Anbieter kann jetzt die Abo-Gebühr einmal pro Jahr trotz laufenden Vertrags erhöhen, ohne dass vorzeitige Vertragskündigungen möglich wären.