Gas-Mangel – Preisexplosion – Jetzt nehmen die US-Flüssiggas-Tanker Kurs nach Europa

Das Flüssiggas kommt über Umwege auch in die Schweiz. Die Kundschaft dürfte die Preissenkung aber erst später bemerken.

Die Preise fürs Gas sind auf den internationalen Märkten so hoch wie nie. In diesem Jahr stieg der Gaspreis um 700 Prozent. Trotz den hohen Preisen können die Gasversorger nicht abwarten. Sie müssen zukaufen, weil die Füllstände in den europäischen Gasspeichern auf einem historischen Tiefstand sind.