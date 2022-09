Erfolgreiche Karriere: Preisgelder über 130 Mio. Fr. – so viel verdiente Federer an Turnieren

So verabschiedet sich Roger Federer von seinen Fans.

Insgesamt verdiente der 41-Jährige während seiner Karriere mehr als 130 Millionen Franken an Preisgeldern.

Am Donnerstag gab Roger Federer seinen Rücktritt bekannt.

Roger Federer tritt zurück – nach mehr als 1500 Spielen, 20 Grand-Slam-Titeln und 103 gewonnenen Turnieren. Dies verkündete er am Donnerstag auf Instagram. «Der Tennissport war grosszügiger zu mir, als ich es mir je erträumt hätte», heisst es unter anderem in der Abschiedsnachricht. Dies wohl auch auf einer finanziellen Ebene: Rund 130 Millionen Franken Preisgeld gewann der Maestro in seiner erfolgreichen Karriere.