Zürich: «‹Preisgünstige› Wohnungen nicht in Sicht» – linke Parteien kritisieren SBB

Im Letzi Turm, der seit Anfang November bezugsbereit ist, seien keine «preisgünstigen» Wohnungen angeboten worden, so die Parteien.

Die Fraktionen der SP, Grüne und AL haben eine schriftliche Anfrage eingereicht, in der sie die «Wohnpolitik» der SBB kritisieren.

Nun ist es offiziell: Die SBB hat das Projekt auf dem Neugasse-Area l im Zürcher Kreis 5 definitiv zurückgezogen – womit sich die geplante Überbauung mit 250 preisgünstigen Wohnungen endgültig in Luft auflöst. Umgesetzt und seit Anfang November bezugsbereit ist hingegen ein anderes SBB-Neubauprojekt: der Letzi Turm im Kreis 9.

Die Fraktionen der SP, Grüne und AL haben kürzlich eine schriftliche Anfrage beim Zürcher Gemeinderat eingereicht. Darin kritisieren sie die «Wohnbaupolitik» der SBB. Als Beispiel wird unter anderem das Wohnungsangebot im Letzi Turm aufgeführt. «‹Preisgünstige› Wohnungen sind da weit und breit nicht in Sicht», heisst es in der Anfrage. Die Parteien fordern den Stadtrat dazu auf, Auskunft zu den Inhalten der Gespräche mit den SBB in Bezug auf deren Immobilien zu geben.