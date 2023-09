Preishammer: Strom wird 2024 um 18 Prozent teurer

Die Strompreise steigen in der Schweiz auf das kommende Jahr im Mittel um rund 18 Prozent an. Heisst: Die Hälfte der Anbieter wird mehr als 18 Prozent aufschlagen, die andere Hälfte weniger. Da es in der Schweiz über 600 Stromversorger gibt, können die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sehr gross sein. Das teilte die Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom am Dienstag mit.