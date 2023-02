Rindfleisch wird teurer – das sind die Gründe

In Deutschland steigen die Erzeugerpreise um 75 Prozent.

Fleisch wird in den nächsten Wochen und Monaten teurer.

In der Schweiz steigen die Preise um vier bis acht Prozent, heisst es beim Fleisch-Fachverband.

In Deutschland steigen die Fleischerzeugerpreise um über 75 Prozent.

Die Preise für viele Alltagsgüter sind zuletzt stark gestiegen . Beim Fleisch geht die Inflation weiter. In Deutschland explodieren die Erzeugerpeise mit einem Anstieg von 75 Prozent, wie die «Bild» schreibt. Noch nicht eingerechnet: die Energiepreise, die sich teilweise mehr als verzehnfacht haben.

Auch in der Schweiz haben sich die Erzeugerpeise erhöht, wie es auf Anfrage beim Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) heisst, allerdings nicht so stark wie in Deutschland. Die Gründe: steigende Kosten bei Rohmaterialien, Verpackungen, Energie und Löhnen, wie SFF-Direktor Ruedi Hadorn zu 20 Minuten sagt.