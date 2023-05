Inflation Schweiz – Lebensmittel steigen um 50 Prozent

In der Schweiz liegt die Inflation im Vergleich zu Eurozone auf einem tiefen Niveau. Dennoch steigen die Preise auch hierzulande an, wie der Konsumentenpreisindex von Comparis zeigt. Im April sind die Preise für Alltagsgüter gegenüber dem Vorjahresmonat im Durchschnitt um 3,1 Prozent gestiegen.

Preise für Lebensmittel legten kräftig zu

Insbesondere die Lebensmittel haben kräftig zugelegt: «Die Lebensmittel sind in den vergangenen zwölf Monaten markant teurer geworden. Die Konsumierenden müssen nun deutlich tiefer in die Tasche greifen», so Renkert. Butter kostet im April 2023 zum Beispiel 12,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, Zucker hat um 14,1 Prozent zugelegt und Milch, Käse und Eier kosten im Vorjahresvergleich 8,9 Prozent mehr.

Für Ferien muss tiefer in die Taschen gegriffen werden

Schweizer Inflation im europäischen Vergleich

Im Vergleich mit der Eurozone ist die Inflation hierzulande deutlich geringer. Gemäss Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, sind die Preise in den Euroländern im April 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent gestiegen – also um mehr als doppelt so viel wie in der Schweiz.