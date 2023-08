Schweiz: Medikamente bald 70 Prozent teurer

Gesundheitsminister Alain Berset will Angaben des «Beobachter» zufolge die Preisreform bis Ende Jahr dem Bundesrat vorlegen. In Kraft treten könnte sie schon ab Anfang 2024.

Von einem schlechten «Hinterzimmer-Deal» spricht Yannis Papadaniel von der Konsumentenorganisation FRC, als er auf die neue Preisreform bei Medikamenten angesprochen wird. In fünf Sitzungen besprach das Bundesamt für Gesundheit diese zusammen mit dem Ärzteverband, dem Apothekerverband, dem Spitalverband und den Krankenkassenverbänden. Wer künftig Heuschnupfen-Symptome bekämpfen will, soll beispielsweise 43 Prozent mehr als bisher bezahlen. Noch dicker kommt es beim meistverkauften Medikament der Schweiz: Wer Fiebersymptome mit Paracetamol behandeln möchte, muss künftig bis zu 72 Prozent mehr hinblättern.

Nimmt der Bundesrat den Vorschlag des Preismodells an, so könnten schon ab dem 1. Januar 2024 gewisse Medikamente in jeder Apotheke, bei jeder Ärztin und in jedem Spital massiv teurer werden.