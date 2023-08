Preissenkung: Diese Produkte werden jetzt bei Lidl günstiger

340 von 2000 Produkten wurden günstiger

Ein Grossteil dieser Preissenkungen erfolgte in den letzten Wochen, wie Andreas Zufelde (42), Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Schweiz, im Rahmen der «Preisoffensive» bestätigt. Im Durchschnitt wurden die Preise seit Jahresbeginn um 7,5 Prozent reduziert. Besonders auffällig ist die signifikante und dauerhafte Absenkung der Preise für Stängeli-Glaces um 33,4 Prozent. Zufelde gibt einen Ausblick: «Diese ersten Preissenkungen sind erst der Anfang. Wir haben bereits weitere Massnahmen in der Planung.»

Diese Produkte werden günstiger

Rohstoffpreise sinken

Nachdem die Rohstoffpreise lange Zeit nur gestiegen waren, hat sich die Situation am Markt wieder ein wenig beruhigt. Darum könne das Unternehmen die Preise senken. Auch Effizienzgewinne in der Produktion spielten dem Unternehmen in die Karten. Diese Vorteile wolle man nun an die Kundschaft weitergeben, wie der «Blick» weiter schreibt.