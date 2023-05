Bei Medikamenten gäbe es 1 Milliarde Franken Einsparpotenzial

In der Schweiz sei der Anteil von günstigeren Generika aber verschwindend klein. Allein durch mehr Generika liessen sich sofort rund 200 Millionen Franken einsparen.

Die Preisdifferenz ist bei Generika am grössten. Im Schnitt beträgt sie 45,5 Prozent.

Medikamente sind in der Schweiz deutlich teurer als in Europa, wie ein Preisvergleich zeigt.

Im Herbst droht der nächste Prämienschock. Der Krankenkassenverband Santésuisse warnt vor einem Prämienanstieg , weil die Kosten bereits in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres um 7,5 Prozent gestiegen sind. Einen bedeutenden Anteil der Gesundheitskosten machen die Medikamentenpreise aus, erstmals sind es über neun Milliarden der Grundversicherung, wie Santésuisse am Mittwoch mitteilt.

In der Schweiz sei der Anteil von günstigeren Generika verschwindend klein. Allein durch ihren Einsatz liessen sich noch ohne Preissenkungen sofort rund 200 Millionen Franken einsparen. Die grössten Einsparungen für Generika siehst du in der Bildstrecke oben.

Ausserdem sind die Medikamentenpreise in der Schweiz deutlich höher als im Ausland, wie der Preisvergleich von Santésuisse und dem Pharmaverband Interpharma mit den geläufigsten Medikamente mit Ländern wie Deutschland und Österreich zeigt.

Generika kosten rund doppelt so viel

Die Preisdifferenz nahm im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht ab, aber sie ist immer noch gross. Bei patentgeschützten Medikamenten sei der Fabrikabgabepreis in der Schweiz im Schnitt 5,4 Prozent höher, bei patentabgelaufenen Originalmedikamenten 10,8 Prozent und Generika kosten in der Schweiz sogar rund doppelt so viel wie im Ausland.