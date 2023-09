Supermarkt-Preisvergleich: Alltagsartikel sind hier am günstigsten

Wer günstig einkaufen will, kommt bei Lidl am besten weg.

Beim Einkauf in einem grösseren Ort in der Schweiz stehen den Kundinnen und Kunden verschiedenste Optionen zur Verfügung. Welcher Detailhändler fürs Portemonnaie am besten ist, hat das Konsumentenmagazin «K-Tipp» anfangs September in einem neuen Preisvergleich untersucht.