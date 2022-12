Winterwetter: Prekäre Situation auf den Strassen – erste Buslinien sind unterbrochen

Am Freitag bleibt der Himmel im Norden grau und wolkenverhangen. Dazu schneit es vor allem in der Zentral- und Ostschweiz häufig, die Intensitäten lassen aber tagsüber deutlich nach, wie MeteoNews schreibt. Von Deutschland her sickert zudem immer kältere Luft bei uns ein, die Temperaturen verharren praktisch durchgehend bei Werten zwischen -2 und 0 Grad. Am Genfersee und im Rhonetal sind Temperaturen über dem Gefrierpunkt möglich. Am wärmsten wird es mit 7 Grad im Tessin. (fur)