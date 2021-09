Februar 2020 - Prellbock-Crash nicht wegen technischen Mängeln

Am Zug wurden keine technischen Mängel gefunden. Die Unfallursache ist, dass die Bremswirkung bei einer Distanz von 24 Metern vor dem Prellbock stark abnahm und eine Schnellbremsung zu spät eingeleitet wurde.

Warum die Bremswirkung abnahm, konnte nicht geklärt werden. Technische Mängel am Zug konnten nicht festgestellt werden.

Im Februar 2020 fuhr ein Zug im Bahnhof Luzern in einen Prellbock. Beim Unfall gab es damals 19 Verletzte und die Puffer am Ende des Bahngleises wurden beschädigt. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat heute den Untersuchungsbericht zu dem Unfall veröffentlicht, berichtet die «Luzerner Zeitung». Laut dem Bericht konnten keine technischen Mängel am Zug festgestellt werden.