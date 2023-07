Premier League: Chelsea holt Nicolas Jackson aus Spanien

Der FC Basel ist gemäss diversen Medienberichten zufolge am französischen Stürmer Thierno Barry interessiert. Der 20-Jährige kickt zurzeit beim SK Beveren in der Challenger Pro League, der zweiten belgischen Liga. In dieser bewies er, was er für ein Goalgetter ist. So schoss er 20 Tore in 31 Spielen. Derweil melden kroatische Medien, dass Rotblau Interesse an Josip Drmic hat. Der Schweizer steht noch bis nächsten Sommer bei Dinamo Zagreb unter Vertrag und war in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend an 23 Toren beteiligt. (nih)