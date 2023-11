Premier League: Derby zwischen Tottenham und Chelsea eskaliert komplett

Spurs-Verteidiger Romero flog bereits in der ersten Hälfte mit Rot vom Platz.

Für Chelsea-Coach Mauricio Pochettino war es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

In einem verrückten Londoner Stadtderby hat Tottenham Hotspur mit der ersten Saisonpleite die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League verpasst. Die Spurs verloren am Montagabend nach zwei Platzverweisen, vielen VAR-Entscheidungen und insgesamt 21 Minuten Nachspielzeit gegen Chelsea mit 1:4.