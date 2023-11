Premier League: Der FC Liverpool gewinnt dank Mohamed Salah

Der 1. FC Köln bleibt in der Fussball-Bundesliga vorerst Tabellenletzter. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam am Samstagabend beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. Lukas Daschner (25. Minute) brachte Bochum in Führung. Davie Selke (54.) gelang der Ausgleich. Am Sonntag könnte der 1. FC Union Berlin durch eine hohe Niederlage bei Bayer Leverkusen die Kölner als Schlusslicht ablösen. Bochum bleibt durch das Remis vorerst auf Platz 14 der Tabelle, könnte bei einem Sieg der Berliner aber noch einen Platz abrutschen. Alles zu den Spielen am Samstag-Nachmittag findest du hier. (nih/dpa)