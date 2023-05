Premier League: Granit Xhaka glaubt weiter an Arsenal-Titel

Darum gehts Mit einem 3:1 gegen Chelsea meldet sich Arsenal nach zuletzt vier sieglosen Spielen zurück.

Noch ist alles möglich, wenn es darum geht, den ersten Titel seit 2004 einzufahren.

Granit Xhaka zeigt sich nach dem Spiel zufrieden – viel zu feiern gäbe es momentan aber nicht.

«Granit Xhaka, we’ve got Granit Xhaka»: Nach dem 3:1-Erfolg über ein zeitweise desolates Chelsea hallte nach dem Schlusspfiff der Name des Nati-Captains durch den Nachthimmel Nordlondons. Kein Wunder: Die beiden ersten Tore durch Martin Odegaard bereitete der 30-Jährige vor und dominierte vor allem in der ersten Halbzeit das Mittelfeld praktisch nach Belieben.

Danach baute Arsenal etwas ab. «Ich bin etwas enttäuscht ob der zweiten Halbzeit», kommentierte Xhaka deshalb nach dem Spiel im Interview. Nichtsdestotrotz war der Spielmacher zufrieden: «Wir wollten den Fans und auch uns selbst etwas zurückgeben, nachdem wir vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnten», so der Baselbieter. Die ersten 60 Minuten seien richtig gut gewesen – und das seien sehr wichtige drei Punkte.

«In der Premier League ist alles möglich»

Arsenal führt nun die Tabelle der Premier League wieder an – mit zwei Punkten Vorsprung vor Manchester City. Allerdings haben die Citizens, auch wegen des 4:1-Siegs vergangene Woche im Direktduell, nach Verlustpunkten die Nase vorne und momentan zwei Spiele weniger absolviert. Weiter gehts für die «Gunners» am Sonntag in Newcastle. Xhaka: «Ein schwieriges Spiel, aber in der Premier League ist alles möglich.»

Der Druck sei weiter da, auch nach den enttäuschenden letzten Wochen, so der 113-fache Nationalspieler. Und: «Wir sind immer noch da, vor allem nach dieser starken Reaktion gegen einen starken Gegner.» Das sei bitter nötig gewesen. «Wir müssen unseren Job machen und so viele Punkte wie möglich holen», fügte er hinzu. «Danach müssen wir ein bisschen hoffen, denn wir haben nicht alles in der Hand.»

Wichtige Rolle sei nicht immer einfach

Angesprochen auf seine zentrale Bedeutung fürs Team meinte er: «Ich habe hier eine wichtige Rolle mit meiner Erfahrung.» Dies sei nicht immer einfach, weil die Jungen im Team extrem weit seien. Und schliesslich: «Mir gefällt es, auf dem Platz in dieser Saison etwas weiter vorne zu spielen.» Man siehts: sieben Tore und sieben Assists in 43 Pflichtspielen.