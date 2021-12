Boxing Day in der Konferenz – 8 Tore nach 30 Minuten – Boxing-Day-Spektakel in England

5' ManCity - Leicester City. Tooor in Manchester. Von Anfang an spielen die Citizens von Pep Guardiola auf ein Tor – und schon rappelts in der Leicester-Kiste. Fernandinho findet De Bruyne mit einem hohen Ball. Dieser kann im Gäste-Strafraum schalten und walten wie er will – er dreht sich ab und verwandelt in der tiefen unteren Ecke.