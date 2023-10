Mohamed Salah erlöst den FC Liverpool gegen Everton

Der FC Liverpool hat das Merseyside Derby gegen Everton mühevoll mit 2:0 gewonnen. Superstar Mohamed Salah verwandelte in der 75. Minute einen Penalty trocken. In der Folge verpasste es Liverpool jedoch, den Decken drauf zu machen – bis die siebte Minute der Nachspielzeit kam. Wieder war es Salah, der zum Endstand traf. Ashley Young (Everton) flog in der 37. Minute noch mit Gelb-Rot vom Platz. Bitter für ihn: In den Anfangsminuten verhinderte er noch in allerhöchster Not einen Gegentreffer. (nih)