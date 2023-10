Premier League: Dem FC Liverpool wird ein Tor geklaut

Die Schiedsrichter-Organisation PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), die in England mit der Spielleitung im Profifussballbereich betraut ist, gab den gravierenden Fehler kurz nach Spielende zu.

Die Schiedsrichter entschieden in dieser Situation auf Abseits,

Der FC Liverpool verlor am Samstagabend gegen Tottenham.

Ein Eigentor von Joël Matip in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte für die erste Saison-Niederlage des FC Liverpool. In doppelter Unterzahl unterlagen die Reds bei Tottenham Hotspur mit 1:2. Curtis Jones (26./Rote Karte) und Diogo Jota (69./Gelb-Rot) flogen vom Platz. Heung-Min Son brachte Tottenham in Führung. Cody Gakpo konnte für die Reds ausgleichen.