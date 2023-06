Vorbereitung: England-Clubs fliegen 6x um die Welt

Mammutprogramm trotz Kritik der Startrainer

64 Spiele in 15 Ländern innert 26 Tagen stehen für die Teams der Topliga auf dem Programm. Und dies, obwohl mehrere Startrainer aus der Premier League in den letzten Jahren immer wieder die immense Belastung durch den dicht gedrängten Kalender kritisierten. «Wir brauchen eine Pause, es war zu lang», befand Triple-Sieger Pep Guardiola nach dem Champions-League-Final und beklagte in Richtung Uefa und Fifa, dass seine Spieler noch Länderpartien absolvieren mussten. Liverpool-Coach Jürgen Klopp hatte zuvor schon gemeint, es sei «Wahnsinn, ständig neue Wettbewerbe zu erfinden und sie zu verlängern».



Während Liverpool in diesem Sommer erst nach Deutschland und dann weiter nach Singapur reist, treten Manuel Akanji und Manchester City vor dem Community Shield gegen Arsenal den Trip nach Japan und Südkorea an. Besonders grosse Reisestrapazen stehen für Tottenham an, die einen Tag im Flieger verbringen, um in Westaustralien gegen Stadtrivale (!) West Ham zu testen und nachher mit Flügen nach Thailand und Singapur über 32’000 Kilometer abzuspulen.



Die meisten Testpartien bestreitet Manchester United. Der Rekordmeister verpflichtete sich für sieben Spiele innert 25 Tagen und legt dabei 24’000 Kilometer zurück. Erst testen die Red Devils in Oslo gegen Leeds, bevor es via Zwischenstopp in Edinburgh nach New York zum Duell gegen Arsenal geht. Später bestreitet United innert 24 Stunden zwei Spiele in San Diego und in Houston, ehe es zum Abschluss noch nach Las Vegas und Dublin geht.