Fokus auf Konsens: Premier-League-Spieler müssen in die Sex-Nachhilfe

Für die unteren Ligen würden ähnliche Massnahmen geprüft werden, wurden bisher aber noch nicht umgesetzt. Die Kurse wurden auf die öffentliche Forderung von den aktivistischen Gruppierungen «End Violence for Women», «Three Hijabis» und «Level Up». Sie haben der Verbands- und Ligaleitung einen offenen Brief geschrieben und Massnahmen gefordert. Sie begrüssen die Entscheidungen der Liga.

Frauenrechtlerin hat noch mehr Forderungen

Shaista Aziz, Co-Direktorin von «Three Hijabis»: «Wir freuen uns, dass die Premier League den Aktionsplan angenommen hat, den wir in unserem offenen Brief an sie und die FA geschickt haben. Dies ist ein erster wichtiger und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen jedoch mehr Transparenz darüber, wie diese neuen Leitlinien umgesetzt werden.»