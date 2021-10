Premier-League-Star Yves Bissouma in Handschellen aus Nachtclub abgeführt

Action Images via Reuters

Mit 14 Punkten aus sieben Spielen ist Brighton & Hove Albion ein fantastischer Start in die neue Premier-League-Saison geglückt. Grossen Anteil daran hat Yves Bissouma, sogar der FC Liverpool soll bereits die Fühler nach dem 25-Jährigen ausgestreckt haben. Der Mittelfeldspieler aus Mali gilt als einer der Senkrechtstarter der Liga, gerät nun aber wegen einer weniger erfreulichen Nachricht in den medialen Fokus.

Gemäss übereinstimmenden britischen Medienberichten wurde Bissouma nämlich am frühen Mittwochmorgen in Handschellen aus einem Nachtclub abgeführt. Ein Video, das durch die sozialen Medien geistert, zeigt wie der Brighton-Shootingstar um zwei Uhr Morgens in Polizeigewahrsam ist.