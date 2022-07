Einsatz in der Nacht: Premier-League-Star wegen Vergewaltigung festgenommen

1 / 3 In der Premier League gibt es einen Skandal. IMAGO/Action Plus So wird derzeit gegen einen Top-Star ermittelt. Der Vorwurf: Vergewaltigung. IMAGO/PA Images Der Fussballer gehört laut Medienberichten zu den besten Kickern seines Teams. Es gilt die Unschuldsvermutung. AFP

Die Premier League erschüttert ein Skandal. So wurde in der Nacht auf Montag ein Fussball-Star in seiner Villa in Nord-London festgenommen. Er soll eine Frau vergewaltigt haben. Die «Sun» schreibt von einem grossen Einsatz mit sechs Polizeiautos um drei Uhr morgens. Der Top-Fussballer, der laut der britischen Zeitung einer der grössten Stars seines Premier-League-Teams ist, wurde mit Handschellen von den Polizisten abgeführt und vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Polizei überraschte den Kicker im Schlaf, er soll Ende 20 sein.

Die Vorwürfe gegen den Fussball-Star sind heftig. Eine Frau, auch Mitte 20, wirft ihm vor, sie in den Ferien am Mittelmeer vergewaltigt zu haben. Sie sei nach dem Missbrauch aus dem 5-Sterne-Hotel geflohen. Bei ihrer Rückkehr nach Grossbritannien ging sie dann zur Polizei und erstattete Anzeige. Gemäss der «Sun» gab sie eine vollständige Erklärung ab und zeigte Fotos – darauf zu sehen: Blutergüsse an ihrem Körper, anscheinend herbeigeführt durch die Vergewaltigung.

«Clubbosse sind darüber fassungslos»

Scotland Yard bestätigt in einem Communiqué gegenüber dem «Mirror» den Einsatz. Ausserdem lässt es verlauten: «Am 4. Juli meldete eine Frau in den Zwanzigern eine Vergewaltigung. Die mutmassliche Vergewaltigung soll im Juni 2022 stattgefunden haben.»

Der Verein des Nationalspielers, der Ende Jahr mit seinem Land an der WM in Katar teilnehmen soll, will gegenüber der britischen Presse keine Stellungnahme abgeben. Der verhaftete Spieler wird von den englischen Medien aus rechtlichen Gründen nicht namentlich genannt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ein Insider sagt jedoch der «Sun», dass die Anschuldigungen äusserst ernst seien. Und: «Die Clubbosse sind darüber fassungslos. Der Spieler sollte auf eine Vorbereitungstour mitkommen. Nun wird er nicht mitreisen.»